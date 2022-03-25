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福貞-KY去年每股純益2.22元 擬配發0.4元股息

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

金屬包裝容器大廠福貞-KY（8411）今(25)日公布去年合併財報，稅後淨利3.90億元、年增480.7%，每股稅後純益2.22元。董事會通過擬配發0.4元現金股利，以今天收盤價16.85元計算，現金殖利率2.37%。

福貞去年獲利年成長表現大幅超越同期營收年增幅，主要來自經濟規模效益使營業費用率下降，另外購併新竹廠也取得業外利益。

法人估，今年在併入新竹廠，以及中國大陸持續有新產能挹注下，營收規模可望突破百億大關，而中國大陸啤酒罐化率拉高，將會是主要的成長動能。

福貞去年毛利率10.33%，較2020年同期下滑，主要受原物料大幅上漲影響，營益率2.56%，相較2020年增加0.2個百分點，則是因為經濟規模效益與費用控管得宜，使得營業費用率較前一年度下降。

福貞表示，集團旗下中國大陸各廠去年訂單增加，稼動率普遍拉高，各營運基地均全數實現獲利，尤其歷經2018至2020年行業調整期後，中國大陸金屬包裝容器市場明顯成長，加上集團積極擴充產能，得隨景氣回溫進一步擴大市占。

福貞去年合併營收78.15億元，創八年來新高，已接近2013年的86.4億元，而公司今年在新增新竹廠，且中國大陸有新產能挹注下，全年合併營收挑戰新高機會濃厚。

福貞指出，新竹廠近三年平均年營收約9億至11億元，今年起將全年挹注營收，山東廠也在現有主力客戶允諾保證訂單下，第二條鋁罐生產線將於第3季量產，兩廠新產能加入後，預期今年合併營收可望突破百億大關。

福貞進一步表示，以目前中國大陸啤酒罐化率仍明顯低於已開發國家的情況來看，中國大陸鋁罐市場仍大有可為，集團明年第1季還有陝西第六個鋁罐生產基地將啟動量產。

在新產能持續導入下，福貞預期今、明兩年的成長表現，會優於中國大陸金屬包裝容器市場的成長性。而在擴大鋁罐經濟規模的同時，集團也持續投入開發特製罐產品，藉少量多樣接單模式優化產品組合，以增加高毛利產品比重。

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