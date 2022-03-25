大成去年EPS 2.32元 擬配發2元股利

黃、小、玉去年價格飆漲，飼料、肉品一條龍大廠大成（1210）公布去年2021 年全年稅後純益為 18.69 億元，年減40.12%，每股純益為2.32元；董事會決議去年股利配發2元，包括 1.5 元現金及 0.5 元股票。

大成公布營運概況，全年營收1014.37億元，年增率為26.16%，然而受到大宗物資價格上漲的影響，大成去年獲利較前一年度下滑，稅後純益為18.69億元，每股稅後純益為2.32元。大成股東會日期訂在 6月17 日，將於會中改選 11 席董事，其中包括 3 席獨立董事。

大成去年前三季稅後純益14.83億元，年減35.3%，每股純益為1.84元，隨著第4季疫情解封，消費增加，豬雞相關產品銷售量攀升，第4季獲利比第3季好，第4季稅後純益3.86億元，每股純益為0.48元，較前一季0.37元成長。