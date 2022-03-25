十銓擬現金減資三成 每股退還股東3元

十銓(4967)今日在證交所召開重大訊息說明記者會，宣布公司為考量未來整體營運暨財務結構規劃，並提升股東投資報酬率，以及公司每股獲利能力，擬辦理現金減資，退回股東股款，辦理現金減資金額為3億663萬7,240元，消除股份3,066萬3724股，以公司目前已發行股份總數為普通股1億221萬2411股，減資比率為30%，即每股退還現金3元，每千股換發約700股，減資後股本為7億1,548萬6870元，實際減資比率以減資換發股票基準日之已發行總股票計算。

十銓表示，本次現金減資視股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。

十銓表示，公司自2021年起加大研發資源投入工控領域，多項產品在台、美、中國大陸分別取得相關專利，並全數通過軍規耐衝擊標準（MIL-STD-202G、MIL-STD-883K）及軍規耐震動標準（MIL-STD-810G）的測試認證。此外，電商優先的銷售策略，並與大型代理如聯強美國新聚思合作，兼顧零售與電競整機搭售的市場。

展望今年，十銓表示，記憶體產業已於去年第4季正結束，今年第1季記憶體價格已回穩向上，但面對全球地緣政治不穩定性提高、衝突加劇的一年，十銓仍謹慎應對疫情、運輸、地緣政治等風險。在維持品牌銷售的前提下，強化SI/工控技術與業務投入成為年度的重點工作，以降低品牌優先時庫存與價格調控的風險。

此外，2021年在企業社會責任的投入也未因疫情停歇。除了持續認養新竹有機果園外，與新店耕莘醫院的合作、對花蓮空軍遺眷的慰問、對新店中華聖母堂、台北市私立義光育幼院、立浩然敬老院、財團法人育成社會福利基金會的關懷等，都由集團不同的員工分層投入。同時，公司亦投入大量的組織與資源，落實對員工的防疫及家庭的照顧。新的一年，十銓科技將持續秉持員工優先的企業理念，推動集團的成長與擴充，在業務成長的同時，帶領全體員工同仁與家庭一起茁壯。