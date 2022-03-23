快訊

羽球／「一哥」周天成驚傳確診 暫留英國痊癒後再回台

美利達去年EPS 15.55元 擬配現金股利8元

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
高階的自行車與電動輔助自行車需求更強，美利達成為主要的受惠者。圖／聯合報系資料照
高階的自行車與電動輔助自行車需求更強，美利達成為主要的受惠者。圖／聯合報系資料照

自行車大廠美利達工業（9914）今（23）日公告，去(110)年總合集團年度業績，本業毛利率持穩、長期投資收益增加，年度獲利大幅增長。稅前淨利62億475萬元，年成長18.39%。

受惠於自行車需求強勁，在疫情發生後，自行車在疫情紅利下，不僅持續供不應求，而且高階的自行車與電動輔助自行車需求更強，美利達成為主要的受惠者，營收小幅成長，但獲利成長幅度更大，表現超出市場預期。

美利達今(111)年03月23日召開第二次董事會，承認去(110) 年度財報，其中每股稅後盈餘為新台幣 15.55 元，比起前一年的13.36元，又是歷史新高。

美利達董事會同時決議，將配發去(110)年度現金股利每股新台幣8.0元，並提報今(111)年(6)月(23)日召開之股東常會承認後據以發放。

自行車 美利達

延伸閱讀

樺漢 去年EPS 14.3元

聲寶 去年EPS 4.52元

大江去年獲利15.45億EPS 13.17元 擬配現金8.88元

遠雄去年EPS 7.78元創八年新高 擬配4.5元現金股利

相關新聞

晶華去年EPS 17.09元 將配股息12.3925元

晶華國際酒店（2707）今日召開董事會，通過2021年度財務報表，去年認列處分子公司達美樂披薩股權利益新台幣16.36億...

研揚今年營運審慎樂觀 預告下波成長階段展開

工業電腦廠研揚（6579）看好今年營運，預期在嵌入式市場、AI邊緣計算、工業創客品牌—UP及智慧城市商機等四大業務加持下...

遠雄 去年下半年派息4.5元

遠雄建設去年在八大新案完工入帳下，推升去年稅後純益達60.8億元，年增近六成，每股純益7.78元，遠雄昨（22）日公告，...

減資+配息 好樂迪全年發2元

疫情趨緩後，好樂迪去年第4季業績復甦，扭轉前三季虧損窘境，全年繳出獲利成績單，每股純益0.43元；好樂迪董事會昨（22）...

東元攻儲能 業績添柴火

2022智慧城市展昨（22）日開幕，東元（1504）集團推出智慧社區五大解決方案，董事長邱純枝表示，全球淨零碳排已是趨勢...

聲寶 去年EPS 4.52元

聲寶（1604）公布去年財報，全年每股純益4.52元，董事會通過配發2.7元現金股利。聲寶表示，今年本業營運仍將維持穩健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。