美利達去年EPS 15.55元 擬配現金股利8元

自行車大廠美利達工業（9914）今（23）日公告，去(110)年總合集團年度業績，本業毛利率持穩、長期投資收益增加，年度獲利大幅增長。稅前淨利62億475萬元，年成長18.39%。

受惠於自行車需求強勁，在疫情發生後，自行車在疫情紅利下，不僅持續供不應求，而且高階的自行車與電動輔助自行車需求更強，美利達成為主要的受惠者，營收小幅成長，但獲利成長幅度更大，表現超出市場預期。

美利達今(111)年03月23日召開第二次董事會，承認去(110) 年度財報，其中每股稅後盈餘為新台幣 15.55 元，比起前一年的13.36元，又是歷史新高。

美利達董事會同時決議，將配發去(110)年度現金股利每股新台幣8.0元，並提報今(111)年(6)月(23)日召開之股東常會承認後據以發放。