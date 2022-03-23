茂達去年大賺逾一個股本 配息近七成
IC設計廠茂達（6138）於23日公布去年財報，首度大賺超過一個股本，並擬配發每股現金股利9.02元，以該公司23日收盤價230元來計算，殖利率約3.9％。
茂達去年合併營收為67.62億元，年增25.4％，連兩年創新高，也是年度業績首度高於60億元水準。在獲利方面，該公司去年歸屬母公司業主淨利為9.29億元，年增1.03倍，每股純益為12.9元。該公司擬配發每股現金股利9.02元，配息率近七成。
雖然目前終端市場有些雜音，但茂達今年業績保持成長動能，有既有產品與新產品線同時加持。法人估計該公司本季業績應當與去年第4季持平，第2季工作天數增加，營收將持續增溫，到第3季表現還會更旺的逐季走高局面。
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