神盾去年虧損 仍配發10元現金股息

IC設計廠神盾（6462）於23日舉行法說會，該公司去年呈現虧損，也是近六年來首度虧錢。不過該公司去年出售對敦泰（3545）持股大賺，因此仍擬配發每股現金股利10元。神盾財務長張家麒表示，去年公司表現不好，對於股東抱歉，希望今年能拿出更好的成績。

神盾去年合併營收為34.42億元，年減44.6％，主要是受疫情環境、產能限制、市場競爭等因素影響，本業呈現虧損，歸屬母公司業主淨損2.15億元，每股淨損3.11元，遠低於2020年的每股純益9.14元。

神盾是於去年4月出售對敦泰持股，處分利益超過53億元，不過列入其他綜合損益，而不影響當期損益表現。

值得注意的是，神盾日前投資聯發科（2454）旗下小金雞達發，以每股650元、總價3.64億元價格，取得560張達發股權，持股比例約0.4％。外界預期，未來達發上興櫃或再轉上市，對於神盾來說，可能有潛在處分利益。