快訊

南韓總統文在寅堅持做好做滿 繼任者尹錫悅大表不滿

LINE瘋傳私密裸照影射高嘉瑜 散布來源竟是航警

神盾去年虧損 仍配發10元現金股息

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

IC設計廠神盾（6462）於23日舉行法說會，該公司去年呈現虧損，也是近六年來首度虧錢。不過該公司去年出售對敦泰（3545）持股大賺，因此仍擬配發每股現金股利10元。神盾財務長張家麒表示，去年公司表現不好，對於股東抱歉，希望今年能拿出更好的成績。

神盾去年合併營收為34.42億元，年減44.6％，主要是受疫情環境、產能限制、市場競爭等因素影響，本業呈現虧損，歸屬母公司業主淨損2.15億元，每股淨損3.11元，遠低於2020年的每股純益9.14元。

神盾是於去年4月出售對敦泰持股，處分利益超過53億元，不過列入其他綜合損益，而不影響當期損益表現。

值得注意的是，神盾日前投資聯發科（2454）旗下小金雞達發，以每股650元、總價3.64億元價格，取得560張達發股權，持股比例約0.4％。外界預期，未來達發上興櫃或再轉上市，對於神盾來說，可能有潛在處分利益。

神盾 敦泰

延伸閱讀

睽違兩年中正大學再辦徵才活動 釋出超過8千職缺

聯發科旗艦晶片 奪三星大單

十檔電子股目標價 美銀下修

這些好習慣讓主管不想放他走 從實習生變聯發科工程師 碩士畢業年薪上看200萬

相關新聞

鴻海擬配發5.2元現金股利創新高 殖利率約4.92%

鴻海（2317）今（23）日公告擬配發5.2元現金股利，預計發放720.87億元，以該公司2021年每股純益（EPS）1...

巨路擬現金減資一成 每股退還股東1元

巨路（6192）於今（23）日舉行重大訊息說明會，公布將減資一成，每股退還現金1元。

台積電早盤最高590元 信驊躍上3,000元

美股強勁反彈，台股今（23）天早盤上漲逾百點，台積電（2330）開盤上漲7元，價位在590元；股后信驊（5274）開盤站...

佐登-KY每股配息3.5元 股息殖利率5.1%

佐登-KY（4190）董事會通過110年度盈餘分配案，決議配發每股現金股利3.5元，以昨日收盤價估算，股息殖利率5.1%...

台積電早盤股價收復月線 市值攀升至15.29兆元

美股強勁反彈，晶圓代工廠台積電今天股價同步走高，早盤最高達新台幣590元，收復月線關卡585元，市值攀升至15.29兆元

禾伸堂今年營運 法人叫好

被動元件廠禾伸堂（3026）昨（22）舉行線上法說會，公司規劃到2022年底，擴產20%的產能並逐季開出。另外，利基型M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。