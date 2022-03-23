漢唐去年EPS達14.53元 賺逾一個股本

漢唐（2404）董事會23日通過去年財報，稅後純益27.69億元，年減31.3%；每股稅後純益為14.53元，表現雖不如前年的21.16元，仍賺逾一個股本。

漢唐公告，實施第七次庫藏股買回金額達已達新台幣3億元。已買回1,736張股票，買回股份總金額為3億2,592萬3,679萬元，占公司已發行股份總數比率0.91%。漢唐擬在台南購地擴產，以滿足主要客戶加速建廠需求。

經歷去年經營權之爭後，漢唐大股東取回經營主導權後，漢唐董事會3月8日決議，為激勵員工士氣留住人才，決議實施庫藏股，自3月9日至今年5月6日，以7.5億元為上限，買回3,000張以內普通股，預計每股買回價位介於170元至250元之間。

漢唐今年2月合併營收17.44億元，月減17.5%，年大增48.8%。累計今年前二個月合併營收38.58億元，年增14.7%。

因應市場需求續旺，半導體客戶加碼擴產，漢唐董事會決議，擬以約5.9億元於台南新市購買不動產，以承接大客戶新建廠房工程需要。漢唐準備購買冠華染織公司及郭姓自然人所有位於台南市新市區土地及建物，標的交易土地面積4,324.843坪，建物面積143.55坪。

這項不動產交易並約定：為求慎重，要求買賣契約書尚未簽定前，由漢唐尋找專業合格廠商重新進行土壤檢測，檢測相關費用均由冠華公司負擔。經雙方再次確認土壤重金屬及有機化合物檢測結果，均合乎環保署「土壤污染管制標準」訂定的管制標準值，始可訂定買賣契約。如否，則買方有權解除買賣意願書契約，雙方互不負違約之責，其斡旋金退還予買方。