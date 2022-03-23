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AES-KY猛賺三股本 今股價勁揚逾5.5%

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

電池模組AES-KY （6781） 去年獲利大賺三個股本，今（23）日早盤股價勁揚逾5%，早盤高點來到每股1335元。AES-KY董事會也決議通過去年盈餘分派案，每股擬配發15元現金股利，配發率49.7%。

AES-KY去年營收為115.50億元，年增率83.14%，歸屬母公司稅後淨利24.35億元，年度獲利再創新高，每股純益30.18元，優於前一年度的14.17元。

該公司去年第4季單季合併營收32.08億元，年增率35.85%；營業毛利11.60億元，年增率43.82%。歸屬母公司稅後淨利6.12億元，較去年同期成長44.31%，每股純益7.16元。

AES-KY指出，在輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域的應用及需求持續增溫下，AES-KY獲利持續亮眼。展望未來，AES-KY以持續擴增新客戶、新產品以及擴增市場佔有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國際外在環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能，繳出漂亮的成績單。

AES-KY 電池模組

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