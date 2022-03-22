大聯大擬配3.5元股利 殖利率6%

半導體通路大廠大聯大（3702）於今(22)日宣布，擬配發每股現金股利3.5元，以該公司今日收盤價58.2元來計算，殖利率為6％。

大聯大2月合併營收為611.3億元，月減11％、年增28.2％，累計前兩月合併營收為1,298.2億元，年增19.1％。

根據大聯大日前公布的財測，預估首季營收將落在1,800億至1,900億元之間，約季減9.7％至4.6％，稅後淨利約24.11億元至27.89億元，約季減10.8％至季增3.1％，預估每股純益為1.44元至1.66元。

大聯大去年合併營收為7,785.73億元，年增27.7％，稅後淨利則為114.97億元，年增幅度達41.5％，每股純益為6.61元，包括年度營收、營業利益、獲利與每股純益的表現，均創下歷史新高，首次全年賺進超過百億元與半個股本。