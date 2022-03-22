雷虎科技去年每股純益0.18元 不分派股利
雷虎科技（8033）今(22)日通過去年合併財報，合併營收淨額11.83億元，營業毛利4.35億元，稅前淨利0.52億元，歸屬母公司稅後淨利0.22億元、年增633%，每股稅後純益0.18元，董事會決議不分派股利。
另外，董事會也通過，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，私募股數以不超過3,000萬股，至於私募對象，目前尚未洽定特定人。此次私募資金用途，主要用於充實營運資金、償還借款及因應未來轉投資發展的資金需求。
公司並訂6月9日召開股東常會，除承認去年度決算表冊、盈虧撥補案，並討論私募普通股案，會中也將改選董事。
雷虎科技今天針對出售股權仲裁案及資金貸與訴訟案進度作說明，其中出售股權仲裁案，目前公司已提出新仲裁案申請並完成立案，由雷虎BVI向雷虎飛行器請求債權。
此案按類權益法持續認列投資損失，每年提列減損損失金額新台幣2,316萬元。截至2021年12月31日止，已累計提列減損損失新台幣9,878萬元。
至於資金貸與訴訟案，雷虎科技說，目前已上訴浙江省高級人民法院；公司基於穩健保守原則，全額提列減損損失新台幣3,751萬元。
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