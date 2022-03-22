鴻海旗下工業富聯去年三率三升 股利政策出爐

鴻海（2317）旗下工業富聯今（22）日發布2021年度完整年報。憑藉多年國際化佈局和產業經驗優勢以及與全球合作夥伴的共同努力，在全球疫情反覆、缺芯缺料的大環境影響下，工業富聯仍實現業績逆勢成長。2021年共實現營業收入4395.57億元(人民幣, 下同)，同比增長1.8%；歸屬於上市公司股東的淨利潤200.1億元，同比增加14.8%，雙雙創下歷史新高。

工業富聯三大主營業務全面成長外，也再度達成「營業收入、營業利潤、淨利潤」以及「營業利潤率、毛利率、淨利率」的三額三率三升盈利目標。擬向全體股東每10股派發現金紅利5元(註: 人民幣, 含稅)。

工業富聯表示，在通信及移動網路設備方面，2021年實現營收2,589.66億元，同比增長1.95%。本年度行動動路由器產品高速成長，出貨突破百萬套，WiFi6/6E相關產品出貨3000萬套。此外，工業富聯也加速完成5G+生態系統開發，拓展5G應用價值，其中「5G+ 車聯網」研發成效顯著，涵蓋5G專網標準產品、邊緣運算模組、分享式基站(Shared-RU)、5G OBU及車聯網模組等車相關產品。

工業富聯對智能家居技術及產品的投入多年，研發及出貨的智能家居產品涵蓋4K OTT串流影音裝置、Mesh家用無線網路、IP Cam、智慧門鈴及智慧音箱等產品。2021年整體智能家居設備出貨量超過1億個，其中OTT串流影音裝置出貨量超過6,000萬個，穩居全球出貨首位。

在雲計算業務方面，工業富聯說，受益於全球數據中心及雲服務需求持續爆發，業務整體收入及利潤均再次創下新高，實現營收公司雲計算業務實現營收1,776.94億元，同比增長1.36%。其中伺服器銷售總量穩居全球領先地位。新技術、新產品的快速迭代成為業績增長動力，工共富聯與客戶共同開發新一代產品，包括模組化運算和存儲單元。同時，端、邊、雲協作形態逐漸普及，自動駕駛等新應用崛起，帶動公司邊緣數據中心、自駕相關產品成長，也促進AI、GPU、伺服器等產品的出貨量。

工業互聯網方面，工業富聯指出，工業互聯網業務營收同比增長達到16.92%，毛利率同比增加5.01%。由工業富聯協助打造的世界級燈塔工廠增至5家。此外，也賦能電子、汽車、機械、能源、住宅、裝備等十餘個行業龍頭企業。目前工業富聯已在超過50家重要客戶，提供了工業互聯網的具體服務。

2021年，工業富聯投入研發成本為108.35億元，同比提升7.94%；研發技術人員超過2.5萬人。截至報告期末，工業富聯有效申請及授權專利已達5,504項，專利授權總數較去年增長33.4%，先進技術專利儲備占比47.9%，主要涵蓋雲計算、大數據、移動終端、機器人、物聯網、智慧生活等領域。此外，公司也通過對晶片、工業軟體的投資，進一步強化數位化智能製造能力。強大的數位化基礎和不斷增加的研發投入，促進公司強大的產品創新與技術迭代實力。

「綠色發展」也將成為工業富聯未來幾年發展的一條重要主線。工業富聯表示，運營碳中和目標將基於減少運營排放(Reduce)、能源結構轉型(Replace)和碳抵消與碳捕捉(Resolve)的3R原則來實現，將以「節能減排和清潔能源供給優先、碳抵消為輔」的原則，推進自身及供應鏈碳中和。此外，公司還通過碳排放管理體系、碳中和諮詢和數據提升能效等科學數據管理方式，為社會提供碳中和解決方案。