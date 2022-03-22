宏全去年EPS 6.83元 擬配發4.3元股息

飲料包材製造龍頭宏全（9939）今(22)日公布去年合併財報，歸屬母公司稅後淨利19.64億元、年增18.6%，獲利創新高，每股稅後純益6.83元；董事會通過，擬配發4.3元現金股利，以今天收盤價76.7元計算，現金殖利率5.60%。

宏全董事會也通過多項投資設廠計畫，包括投資2.8億元在台中港自由貿易港區興建第二期倉庫及購置機器設備；投資9.1億元在滁州購置土地及建廠；投資12.1億元在漳州興建倉庫及購置生產設備等，總投資金額合計24億元。

宏全去年合併營收213.82億元、年增10.5%，創歷史次高，主要成長動能來自大陸及東南亞。今年前二月合併營收34.92億元、年增11.2%，創同期新高。宏全今年加碼擴大全球投資，法人估，全年營收、獲利有望雙創歷史新高。

目前已知，宏全去年資本支出約20億元，今年預計將增至30餘億元，增幅達50%。董事長戴宏全說，國內部分，台中自由貿易港區無菌三廠第4條線量產之後，第二期廠將啟動，朝冷藏、冷凍倉儲方向規劃。

大陸也將增加滁州二廠，漳州廠規劃第二條無菌飲料線，並研議新的投產計畫；東南亞也有印尼、菲律賓等幾個合作案正在洽談中，今年將陸續建廠或擴增新產線。

宏全近幾年積極拓展國際化布局有成，目前海外營收占比已超過六成，去年各區營收占比分別為台灣39%、大陸33%、東南亞27%、非洲1%，海外布局已展現實際營運效益。