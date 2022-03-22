樺漢今年營收獲利 估高雙位數增長

工業電腦大廠樺漢（6414）今（22）日舉行線上法說會，董事長朱復銓對今年營運成長深具信心，預估今年首季營收將是高雙位數增長，且目前第2季接單量也良好，全年來看，營收、獲利仍有高雙位數增長表現。

樺漢去年營收、稅後純益雙創新高，朱復銓持續看好今年營運動能，預估2022年在營收、稅後純益仍有高雙位數增長表現，朱復銓強調，即使樺漢股本膨脹，今年每股純益（EPS）仍會穩定成長。

樺漢預估，今年首季營收將是高雙位數增長，目前第2季接單量也良好，惟零組件仍在追料，且還在磋商新商業模式，但預期單季營收也將穩定成長。

樺漢今年累計前2月營收達146.6億元、年增22.9％，其中樺漢個體業績明顯年增47.5％，雖第1季向為傳統工作天數較少影響營收表現，也持續謹慎面對俄烏戰爭及原物料短缺等對營運所帶來的不確定性風險。

樺漢表示，以目前有效在手訂單創歷史新高，以及BB Ratio 保持在1.25 ~ 1.27來看，三大事業體仍持續受惠於各該產業市場成長趨勢明確，加上與合作夥伴全力衝刺「工業元宇宙」，IPC3.0雲地整合與AIoT相關業務如火如荼地展開，帶動樺漢個體今年營收及淨利有機會達成年增率高雙位數的成長目標。

樺漢看準5G傳輸、雲端運算、人工智慧等發展，推進未來物聯網逐漸普及化，目前各大企業走向數位轉型與智慧化升級成為必然的趨勢，致力推動IPC 3.0 ，持續進行設備擴充與升級，延伸產品至固定式、移動式、穿戴式、5G移動通訊，同時整合雲平台管理服務，並祭出「3+3 雲地整合-混合雲服務」、「雲化ESG」兩大服務，目標是匯整全球 AIoT資訊，提供工商業用戶使用，使人機皆受惠，且於2025年達成AIoT全球市占率達 5％。

樺漢指出，集團目標 2030年成為工業元宇宙 全球前五大企業，一方面，提供 「3+3 雲地整合-混合雲服務」，將 AIoT 硬軟整合進行標準、模組與平台化，運用Anthos 應用程式結合雲端、智能與服務化技術，聚焦在智能工廠、智慧城市等相關應用領域，其服務遍及全球 200多個國家，提供 7天24小時即時監控與技術支援；另一方面，提供「雲化ESG賦能科技」，包含 AIoT設備裝置，進行碳排放收集與追蹤、導入雲端平台解決方案，包括產業去碳化、綠建築與高效能製造等，在2023年歐盟規範下樺漢的服務可提供產品碳排數據及在2026年能協助企業減少碳稅支出，樺漢以期兩大業務成效逐步展開，將創造集團營運規模持續放大。