樺漢在手訂單創高 本季營運成長動能佳

鴻海（2317）旗下工業電腦樺漢（6414）今（22）日舉辦法說會，樺漢表示，目前有效在手訂單創歷史新高，BB Ratio 保持在1.25 ~ 1.27。

該公司表示，雖第一季向為傳統工作天數較少影響營收表現，也持續謹慎面對俄烏戰爭及原物料短缺等對營運所帶來的不確定性風險，但以目前有效在手訂單創歷史新高，以及BB Ratio 保持在1.25 ~ 1.27來看，三大事業體仍持續受惠於各該產業市場成長趨勢明確。

加上與合作夥伴全力衝刺「工業元宇宙」，IPC3.0雲地整合與AIoT相關業務如火如荼地展開，樺漢個體今年營收及淨利有機會達成年增率高雙位數的成長目標，協助樺漢集團第1季營運保持良好成長動能。

樺漢指出，集團目標2030年成為工業元宇宙 (Open AIoT Cloud Platform) 全球前五大企業，一方面，提供 「3+3 雲地整合-混合雲服務」，將AIoT硬軟整合進行標準、模組與平台化，運用Anthos應用程式結合雲端、智能與服務化技術，聚焦在智能工廠、智慧城市等相關應用領域，其服務遍及全球 200多個國家，提供7天24小時即時監控與技術支援。

另一方面，提供「雲化ESG賦能科技」，包含 AIoT設備裝置，進行碳排放收集與追蹤、導入雲端平台解決方案，包括產業去碳化、綠建築與高效能製造等，在2023年歐盟規範下樺漢的服務可提供產品碳排數據及在2026年能協助企業減少碳稅支出，樺漢以期兩大業務成效逐步展開，將創造集團營運規模持續放大。

樺漢指出，考量公司財務體質健全，今日經董事會決議通過，擬配發每股現金股利新台幣7元，配發率近五成，保留現金做未來營運持續擴張，以3月22日收盤價202.5元計算，現金殖利率約3.5％。