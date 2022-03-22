樺漢去年EPS 14.3元 擬配發7元股息

工業電腦大廠樺漢（6414）今（22）日舉行線上法說會，去年受惠設計製造、品牌通路、系統整合三大事業皆成長，帶動去年第4季、全年獲利創下單季、年度歷史新高，2021年每股純益（EPS）為14.3元。

樺漢指出，考量公司財務體質健全，今日經董事會決議通過，擬配發每股現金股利7元，配發率近五成，保留現金做未來營運持續擴張之用，依今日收盤價格202.5元計算，現金殖利率約3.5％。

樺漢公布去第4季財報，合併營收達301.5億元，營業利益7.7億元，毛利率18.4%，季減3.5個百分點、年減3.2個百分點，主要受到缺料及運費上漲影響，營益率2.6%，則呈現略微下降，稅後純益5.11億元，季增40.8%、年增46.4%，每股盈餘5.32元，創單季營收、獲利歷史新高。

樺漢2021年全年合併營收為965.6億元、年增14.8%，營業利益31.9億元，毛利率21.2%、年減2.1個百分點，營益率3.3%、年減1.1個百分點，稅後純益13.73億元、年增23.7%，每股純益為14.3元。加權平均流通在外股數為9,599萬股的情形下，全年EPS仍繳出年增17.9％，且營收、稅後純益、EPS皆創歷史新高的成績單。

樺漢表示，2021年設計製造、品牌通路、系統整合營收比重分別為18％、46％、36％，其中，系統整合的營收比重明顯較2020年的30％增加6個百分點，三大事業體的營收組合與前一年不同，以及因缺料缺工、運費等墊高部分成本費用，是2021年營業毛利率為21.2％的原因，然營運規模持續放大的同時，為提高產品競爭力與市占率，拉升研究發展支出較前一年度增加15％，創造承接許多專案，獲得專案開發利潤約6.8億元。