無預警停電事件頻傳 太陽能、風電等缺電概念股大漲

近期無預警停電事件頻傳，缺電概念股再成為市場焦點，不管是太陽能、風電概念股等，今（21）日展現強勢，安集（6477）、中興電（1513）漲、大亞（1609）盤中漲幅都超過半根停板。

繼日前高雄興達電廠事件，造成全台大停電，今日再傳出台北市內湖及新北市新店都出現無預警停電事件，雖然台電緊急修復且說明原因，但隨著近幾年來大停電事件，及後續的缺電危機，讓相關缺電概念股成為盤面上的焦點。

台股今日開高走高，盤中上漲逾百點，由於再傳出停電事件，資金朝向風電、太陽能股等聚焦，大亞開高後一度衝達27.6元，盤中漲幅8.3%，中興電以50.5元下跌開出後翻紅，一度拉升至54.6元，盤中漲幅6.1%，另外，華城（1519）盤中漲幅逾4%，信邦（3023）、上緯投控（3708）盤中漲幅逾3%。

太陽能部分，安集開高後一度拉升至66.3元，盤中漲幅5.99%，新晶投控（3713）盤中漲幅逾5%，達能（3686）盤中漲幅2.7%，聯合再生（3576）盤中上漲2.22%。