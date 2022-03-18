華碩2月稅後純益年增43% EPS 3.5元
PC品牌大廠華碩（2357）今（18）日公告，因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，今年2月稅後純益年增43.3%，單月每股純益（EPS）為3.5元。
華碩今年2月營收359.3億元、年增65.3%。稅前純益31.11億元，年增41.9%。稅後純益25.95億元，年增43.3%。單月每股純益為3.5元。
展望今年首季營運，華碩指出，烏俄戰爭可能影響市場需求及總體經濟，而俄羅斯占全球GDP約 2%，占PC市場比重也大約2%，華碩將此變數納入考量，預期第1季度PC、零組件業務業績將呈現個位數季減，但PC年對年將增長四成，而零組件業務因去年加密貨幣帶動營收及出貨基期變高，因此估首季相比去年同期持平。
展望全年營運，華碩共同執行長許先越指出，儘管市場擔心2022年PC產業出貨量會衰退，但華碩仍對市況審慎樂觀，並已定下積極成長目標，公司內部設定要超越產業平均值。
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