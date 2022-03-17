智邦去年每股賺8.44元 配6元現金股利

智邦科技（2345）今（17）日召開董事會，通過去年每股稅後純益8.44元，每股配發6元現金股利，同時提升製造產能調整彈性，擬於新竹南寮長期承租7,100坪土地廠房。

智邦董事會通過2021年合併財務報表，決議通過盈餘分配案，召開股東常會、發行限制員工權利新股、發行第一次國內無擔保轉換公司債以及南寮物流園區長期租賃案。

智邦去年第4季合併營收171.4億元，年增9%，季增13%，因客戶年底結帳因素，單季毛利率20.5%，優於第3季的18.7%，略低於2020年同期的20.8%，稅後純益為15.3億元，年增12%，季增39%，每股稅後純益2.74元。

智邦2021年合併營收596億元，年增9%，毛利率19%，低於2020年的21.5%，合併稅後純益47.1億元，年減7%，每股稅後純益8.44元，智邦擬發放現金股利33.59億元，每股配發現金股利6元，盈餘分配率71%，智邦今日上漲17元，收236.5元，現金殖利率2.5%。

智邦表示，董事會決議通過多項議案均與未來長期發展相關，涵蓋人才、研發、生產多個面向，期盼透過選擇適當工具、落實執行紀律，達成公司設定目標。

智邦表示，2021年全年營收雖有成長，獲利卻較前一年度衰退，第4季單季營收獲利顯著增長，主要來自於年底客戶結帳因素影響。

外界關注的400G交換器，智邦表示，與客戶緊密配合持續出貨，展望後續經營重點，智邦將更關注人才發展、永續創新等議題，強化製造產能與供應鏈體系的調整彈性，也是重點所在。

智邦表示， 擬發行員工權利新股，發行普通股2,000,000股，並發行第一次國內無擔保轉換公司債，總金額上限為新台幣40億元，而南寮物流園區長期租賃案則為提升製造產能調整彈性，擬於新竹南寮長期承租7,100坪土地廠房。