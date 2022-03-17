長華去年下半年每股配息1.62元

封裝材料供應大廠長華（8070）今（17）日召開董事會，會中通過多項重要議案，包括下半年每股現金股息為1.62元（以每股面額1元之股數計算），會中亦通過會計師查核的2021年度財報，去年每股獲利相當於賺進約2.5個資本額。

長華董事會決議通過2021年下半年盈餘分配案，每股擬將配發現金股利1.62元（以每股面額1元之股數計算）。以下半年每股獲利為計算基準，配息率達96%。

因長華2021年上半年每股現金股利0.38元，已於2022年1月14日發放。以此合計2021年每股配發現金股息為2元，配發率約80%。以每股面額10元之股數計算，則每股現金股息相當於20元，發放水準將優於前一年度。

長華去年受惠於半導體材料需求推升，合併營收為206.7億元，年增26%；合併毛利率達20%，年增5個百分點；營業利益25.6億元，年增率達94%，加計業外收益中的採權益法認列的投資收益及股利收入比2020年增加，整體稅後純益達17.3億元，年增高達73%，每股純益2.54元，獲利能力等同於賺進約2.5個資本額。

長華表示，集團深耕半導體產業多年，現今面臨目前半導體市況暢旺的情況，產業界對相關材料需求恐急，使材料業成為產業鏈最重要的一環，長華代理的封膠樹酯和導線架等封裝材料均供不應求，對半導體產業的重要性不容小覷。