臻鼎拚營收、淨利率雙位數成長 早盤股價勁揚逾5.7%

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958） 昨日舉辦法說會，外資表示，看好臻鼎-KY 2022年營收以及淨利率雙位數成長，該公司今（17）日早盤股價上揚逾5%，早盤高點突破百元，來到每股102.50元。

法人表示，臻鼎-KY預計第三季在嘉義擴建BT廠，深圳ABF擴廠進展順利、可望於明年下半年開始貢獻營收，BT載板業務營收2021年年增100%、2022年持續成長，預估也將有年增50%的成績，新產能第三季即可開始貢獻營收。外資看好公司自動化生產來提升毛利及良率。

臻鼎產品線涵蓋RPCB、HDI、軟板及IC載板，看好高速運算世代，半導體晶片設計有助IC載板朝大面積、多層板邁進。

董事長沈慶芳指出，去年第四季IC載板獲利已開始大幅提升，在既有PCB業務持續穩定領先同業之餘，臻鼎將全力衝刺IC載板業務，並積極投資增加新產能，未來四年IC載板規劃投資金額將達到600億元，預期2025年 IC載板營收佔比將可達到15%以上。

沈慶芳強調，除了持續鞏固PCB產業的龍頭地位外，IC載板將會是臻鼎未來10年耕耘的重心領域，公司目前已與多家重要客戶簽訂長期產能合約，隨著秦皇島與深圳新廠產能陸續於未來幾年開出，公司將在IC載板方面急起直追，短期將以IC載板營收在未來四年持續每年成長超過50%為目標，長期更致力於2030年成為全球前五大IC載板供應商。

臻鼎在高階HDI包含類載板、Mini LED將有顯著成長，至於IC載板，亦將大幅增長，臻鼎未來將延續積極成長的規劃方向，透過各領域多元化的產品組合，持續發揮「One ZDT」策略下穩健擴張的綜效。