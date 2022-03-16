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宏碁2021年每股獲利3.63元 創11年新高

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
宏碁去年每股獲利3.63元，創11年新高。圖／擷取自宏碁官網
宏碁去年每股獲利3.63元，創11年新高。圖／擷取自宏碁官網

宏碁今（16）日公布2021年財報，新冠肺炎疫使得遠距工作、遠距學習成為日常生活常態，這也讓消費者對PC（個人電腦）、NB（筆記型電腦）需求大增，帶動宏碁營運持續走升，去年每股獲利3.63元，創11年新高。

宏碁2021年全年合併營收3190.05億元，毛利371.91億元，毛利率為11.7％，營業淨利141.63億元、年增58.5%，營業淨利率4.4%，創歷史新高，稅後淨利108.97億元，全年每股獲利3.63元，皆創11年新高。

宏碁董事會今日也通過決議，發放現金股利每股新台幣2.28元，較去年成長52.0%，除息基準日為7月6日、發放日為8月4日。今年度股東常會也將於6月10日於渴望園區舉行。

除了本業獲利強勁，宏碁旗下培養的新創事業小金虎也都陸續走上IPO（公開發行）之路，宏碁智醫已由興櫃戰略新版轉至興櫃一般版進行交易，宏碁資訊預計近期送件申請掛牌上櫃，海柏特申報公開發行則已於今年一月生效。

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