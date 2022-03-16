緯創2021每股盈餘3.76元 擬配發2.2元現金股利

緯創（3231）今（16）日召開董事會，會中通過2021年財務報告。緯創2021年合併營收為8,620.83億元，營業淨利為163.75億元，稅前淨利為192.34億元，稅後淨利為104.68億元，每股盈餘為3.76元。

緯創2021年第四季單季合併營收為2,634.53億元，營業淨利為55.09億元，稅前淨利為87.21億元，稅後淨利為53.76億元，每股盈餘為1.93元。

除財務報告外，緯創董事會同時通過以下議案：1.董事會決議110年股利分派，每股配發現金股利2.20元。2.為因應本公司未來發展之資金需求，於普通股不超過 250,000 仟股之額度內，擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證。