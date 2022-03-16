華碩擬配發現金股息42元 殖利率飆11%

品牌大廠華碩（2357）今 (16) 日召開法說會，由於去年獲利亮眼，每股純益飆60元，對於法人詢問股利政策方向，財務長吳長榮表示，計畫配發42元現金股利、配發比率約七成，將以此方案呈報今年股東會現金股利的提案。

吳長榮說明，華碩已經訂定的股利政策，是希望提供投資人、股東高於同業公司的現金股利、殖利率的回報，更高、更好的現金股利發放率。

若以華碩今日收盤價379元計算，殖利率高達11%。

華碩共同執行長許先越今日法說會指出，戰爭對需求整體經濟會有影響，概況來看，俄羅斯GDP佔全球市場約2%，依定程度把此納入考量。華碩管理層面進化，過去一年也提前規劃產品與營運策略，包含各執行方向與戰略，華碩對今年有信心達成顯著超過市場成長的營收目標。

至於本季展望，許先越表示，第1季預估PC與零組件均季減低個位數區間，年對年來看PC成長性有40%的年成長，零組件在去年墊高基期下，還是能維持營收、出貨年對年持平的高水準範圍。