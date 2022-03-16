震旦行配現金股利6元 殖利率6.72%

震旦行（2373）今（16）日召開董事會通過去年財務報告，去年度稅後純益13.92億元，年減3.1%，每股純益6.19元，較前年每股純益6.4元略減，預計配發現金股利6元，若以今日收盤價89.3元計算，殖利率約6.72%。

震旦行去年第4季營收35.84億元，與去年同期相當，並季增5.9%，稅後純益3.97億元，與上季相當，年減6.5%，每股純益1.77元；累計全年營收135.77億元，年增5%。震旦行預計今年度股東常會預計於6月9日召開。

回顧去年營運，震旦行指出，去年因台灣本土新冠病毒疫情於5月起加劇，加上全球供應鏈也因疫情持續而未恢復正常運作，使得原物料、晶片等關鍵生產要素供應吃緊，對總體經濟造成衝擊，亦影響震旦行的經營。儘管如此，震旦行仍不斷精進經營內涵，降低外在衝擊影響，去年整體獲利僅微幅下降。

展望今年，震旦行認為，新冠病毒疫情將持續促使企業加速數位轉型，ESG永續浪潮也推動企業加速低碳轉型，對於震旦行都是發展的機會，而公司將聚焦辦公本業市場，結合大數據、AI人工智能、IOT物聯網等工具與技術，強化商品、服務與解決方案的數位化、智能化。

此外，震旦行亦將ESG理念融入經營流程與商業模式之中，協助顧客節能減碳，打造環保、健康、智能、高效的辦公環境，進而塑造震旦行與同業的差異性，強化整體競爭能力，再創成長佳績。