信錦去年EPS 2.03元 擬配現金股息5.3元

半導體通路大廠大聯大（3702）近日出手，參與另一通路同業益登（3048）的私募案，取得其私募後約超過9％的股權，並成為第二大股東。大聯大先前也投資半導體通路商文曄（3036），如今再跟益登結親，在同業投資布局再下一城。

2022-03-15 23:51