信錦去年EPS 2.03元 擬配現金股息5.3元
顯示器軸承與底座廠信錦（1582）今日召開董事會通過2021年財務報告與決議現金股利分派。通過每股配5.3元現金股利，以15日收盤價68.2元計算，殖息率約8%。
信錦2021年合併營業收入為101.95億，年增5%，但受原物料及運輸成本大幅上升，去年第四季能耗雙控加深成本壓力，及匯兌損失影響，2021年毛利率約為16%，營業毛利為16.02億元，營業利益率約為4%，營業利益為3.94億元，皆低於去年同期，歸屬母公司稅後淨利約為2.52億元，以期末股本計算，每股純益約為2.03元。
信錦為長期營運穩健的公司，過去10年平均稅前股東權益報酬率約22%，儘管2021年營運表現不如預期，展望2022年，信錦表示，將持續鞏固既有顯示器產業之領導地位，維持優良的產品生產交貨及品質控管外，並將透過集團資源整合，優化成本結構以提升產品獲利，並透過策略採購加強成本及存貨控管，以應對原物料價格、供應鏈問題等總體經濟的挑戰。信錦期望達成集團營收成長，提升長期獲利能力，為股東創造永續投資價值。
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