仁寶擬配2元現金股利 殖利率7.7%
仁寶電腦（2324）今（15）日董事會通過盈餘分配案，決議每股配發現金股利2.0元，相當於69%配發率。以今日收盤價25.80元計算，殖利率7.7%。
仁寶去年合併營收1兆2356.82億元，年增18%。合併營業淨利133.49億元，年增16%。業外收益穩定，再加上處分中國昆山廠房的不動產處分利益貢獻，因此歸屬母公司業主之淨利為126.33億元，年增35%，每股盈餘為2.90元。
仁寶去年第4季合併營收為3,678.35億元，季增9%。受惠於營運規模及效率改善，毛利率較上季回升至 3.4%，合併毛利為124.44億元，合併營業淨利為39.20 億元，均較上一季成長。但由於第3季業外基期較高，因此第4季歸屬母公司業主之淨利為31.94億元，較上季減少27%，單季每股盈餘為0.73元。
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