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技嘉分割網通事業群予子公司技鋼 不排除掛牌上市

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
技嘉今（11）日晚上召開重訊宣布，集團總經理李宜泰（中）宣布分割旗下網通事業進行專業分工及提升經營績效。記者吳凱中／攝影
技嘉今（11）日晚上召開重訊宣布，集團總經理李宜泰（中）宣布分割旗下網通事業進行專業分工及提升經營績效。記者吳凱中／攝影

板卡大廠技嘉（2376）今（11）日晚上召開重訊宣布，董事會決議通過將網通事業群以分割方式予技嘉100%持股子公司技鋼科技，分割基準日暫定為2023年1月1日，集團總經理李宜泰指出，未來技鋼將走「輕資產」路線，且期望透過本次組織規劃，讓網通事業群發展上更有彈性及效率。至於未來技鋼會不會掛牌上市，仍要看董事會決議。言下之意，也不排除技鋼未來掛牌上市的選項。

技嘉今日董事會決議通過將網通事業群以分割方式轉移予技嘉100%持股子公司技鋼科技，技嘉將於6月14日股東會上討論，分割基準日暫定為2023年1月1日。

本次分割讓與之營業價值，以分割讓與之資產減負債計算後約為8.34億元，技嘉將按營業價值以每股新台幣10元取得技鋼普通股83,360仟股。技嘉強調，由於技鋼為其持股100%子公司，且因分割而持有技鋼之股權金額與技嘉分割之營業價值相等，加上相關業務營運均正常運作，故技嘉之原有股東權益將不受影響。

技嘉表示，期望透過本次組織規劃，讓網通事業群發展上更有彈性及效率，並突顯核心競爭力及提升營運成長。

針對技鋼未來是否會獨立上市，李宜泰表示，仍要看技鋼後續績效以及董事會決議；言下之意，未來分割出去的技鋼也不排除掛牌上市。

技嘉網通事業群事業群業績主要來自伺服器業務，去年營收約200億元，占比約達技嘉整體15-20%，稅後純益約為10億元，平均毛利率16-20%，是技嘉近年成長最迅速的業務之一。

技嘉原先預估今年伺服器事業營收看增五成，惟李宜泰指出，因外在大環境有俄烏戰爭因素，不確定性較高，因此現階段僅預估營收仍有雙位數增長；至於全年整體業績來看，技嘉還是維持今年營收看增一成的積極目標。

儘管技嘉並未鬆口分割出去的技鋼是否要掛牌上市，但對於未來具有高成長性的子公司是否要打造集團化、生出更多子公司，李宜泰回應，技嘉的確有走集團化、生出更多子公司打算，因為切出去的公司，會讓未來發展更具成長性。

技嘉 網通 營收

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