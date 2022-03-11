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觀察1個月後解封策略逐漸明朗？ 莊人祥揭4大指標

信邦去年EPS 10元 擬配發現金股利7元

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

信邦電子（3023）今（11）日董事會通過2021年財務報表，稅後淨利為23.32億元，每股盈餘為10.00元，並通過盈餘分配每股現金股利7.00元。

信邦電子2021年度查核後合併營收為255.31億元，較前一年度217.98億元成長17.13%；合併毛利率25.10%，較前一年度合併毛利率25.63%，減少0.53個百分點；合併營業淨利27.88億元，較前一年度26.49億元成長5.23%；合併稅後淨利23.32億元，較前一年度21.14億元成長10.30%；每股稅後淨利 10.00元，較前一年度9.08元，增加0.92元。

2021年在新冠肺炎疫情、匯率升值、原物料短缺及成本上漲、運輸費用大幅上漲等不利經營環境下，信邦整體營運表現，仍再度超越前一年度，自2009年起已連續12年正成長，其營收、稅後淨利金額及每股淨利均為公司成立以來之歷史高點。

展望信邦未來營運的佈局，仍以高附加價值的連接線模組整合為發展方向，因應產業發展的脈動與客戶產品開發的趨勢，提供具有附加價值的整合性服務及高品質的產品給客戶。累計今年前2月合併營收為44.89億元，較去年同期成長16.67%，今年度仍以追求二位數成長為目標。

信邦 營收

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