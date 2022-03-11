康舒前二月營收年增26.6% 今年訂單很樂觀

電源供應器大廠康舒（6282）今（10）日舉辦法說會，康舒表示，前2月營收達38.02億元、年增達26.6%，為歷年同期新高，該公司目標每年營收將有年增率12.65%的表現。

康舒指出，目前訂單狀況非常好，從前二月營收表現即可略知一二，不過現在最大變數是零組件缺料、原物料漲價的影響，康舒強調「我們現在訂單是很樂觀的」，公司也設定內部目標，目標是年增率超過12.65%。

工廠產能方面，康舒也指出，這部分沒有問題，淡水新廠可望於下半年量產、國外產能如菲律賓等也是沒有問題。

康舒三項主要產品線電源、車載電子、綠能中，電源的營收貢獻度還是高達近九成。康舒表示，車電與新能源是康舒未來營運發展重要的二個支柱，公司長遠目標未來各占公司二成的營收。

康舒預計將配發現金股利1元，股利配發率85%，過去配發率僅30-40%。以今日收盤價34.75元計算、殖利率為2.8%。