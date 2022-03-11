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信邦去年獲利創新高 派發現金股利7元

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

信邦（3023）今（11）日公布去年財報，稅後純益達23.32億元，年增10.3%，創下新高紀錄，每股純益（EPS）為10元。另，董事會決議派發現金股利7元，殖利率為2.6%。

信邦去年營收255.31億元，年增17.1%，創歷史新高。營業毛利64.09億元，毛利率25.1%，年減0.5個百分點。營業利益27.88億元，營益率10.9%，年減1.1個百分點。稅後純益23.32億元，年增10.3%。全年每股純益10元。

信邦表示，去年在新冠肺炎疫情、匯率升值、原物料短缺及成本上漲、運輸費用大幅上漲等不利經營環境下，信邦整體營運表現，仍再度超越前一年度，自98年度起已連續12年正成長，其營收、稅後淨利金額及每股淨利均為公司成立以來之歷史高點。

此外，信邦董事會決議通過股利政策，2021年度發放現金股利7元，為歷史新高紀錄。股東配發之現金股利總金額達約16.41億元。以今日收盤價267.5元計算，殖利率2.6%。

展望信邦未來營運的佈局，仍以高附加價值的連接線模組整合為發展方向，因應產業發展的脈動與客戶產品開發的趨勢，提供具有附加價值的整合性服務及高品質的產品給客戶。累計前2月合併營收為44.89億元，較去年同期成長16.7%，今年度仍以追求二位數成長為目標。

信邦 股利

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