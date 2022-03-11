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華通去年EPS 4.31元 連三年獲利成長

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

HDI 大廠華通（2313）今 (11) 日公布 2021 年全年財報，營收達630.5億元，年增4.19%，改寫歷史新高，全年EPS 4.31元，年增10.2%，為連續3年獲利成長。

華通去年第四季營收197.35億元創單季新高，季增12.43%，年增8.86%，單季EPS 1.7，季增29.46%，年增56.47%。

董事會決議每股擬配發1.8元現金股利，盈餘配發率41.76%，創20年股利配發新高。依華通今日收盤價43.50元計算，現金殖利率約4.13%。

雖然上半年是PCB業傳統淡季，但公司對於今年淡季的業績表現正面樂觀，華通表示，主要受惠客戶產品市況佳以及長短料影響紓緩，需求延續。HDI 產品不論是手機、筆電、平板等，整體來看需求維持熱絡，軟板在美系新手機電池板已在第一季進入量產，低軌道衛星產品也持續出貨，公司認為若無重大的外在環境干擾，上半年的成長可期。

華通2月營收50.61億元、年增31.72％，累計前二月營收達114.59億元、年增29％。法人也預估，在消費性電子強勁的動能帶動下，華通有望迎來近年來最強的第一季。

華通去年資本支出為百億元，主要新增重慶廠二廠，今年規劃80億元的資本支出，主要投入擴充重慶二廠設備以及惠州軟板設備，產能將在今年第二、三季陸續開出。

華通 營收

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