富爸爸挹注 敏實旗下精確電池盒訂單可期

受惠於敏實電池盒訂單不斷溢注，精確在湖州宏碩廠及湖北咸寧廠各有三條產線將於今年6月及8月完成佈線並開始出貨，預計將於今年內成為最大營收及獲利來源，據蓋世汽車2022年2月28日報導，敏實集團近期再度斬獲德國某豪華品牌下一代電動平台上百億電池盒訂單。據報導所知2個月前，敏實剛拿到德國另一知名豪華品牌電池盒業務，全生命週期的採購額達80億元人民幣。

法人分析，作為連續數年上榜全球汽車零部件配套供應商百強的敏實集團，不僅是全球最大汽車外飾件供應商之一，更是全球最大的鋁電池盒供應商之一，與全球所有知名車企的海內外合作電池盒業務，獲得特斯拉、賓士、寶馬、大眾MEB、本田、日產、雷諾、福特、富豪、寧德時代等多家國際汽車、電池製造商的認可。依照陸媒報導，敏實集團電池盒事業部在手訂單5年的銷售額突破500億元人民幣。

精確受惠於敏實電池盒佈局，在高低配佈局上，在中國大陸已有眾多知名品牌紛紛與精確完成交樣、承認及接受預示訂單，其中更成為某知名大廠最大供應電池盒訂單廠商，目前已有超過5家以上一線陸籍自主品牌車廠成為供應夥伴關係。

另外去年募資籌設之塞爾維亞廠，將提供德國大眾MEB平台歐洲向電池盒訂單業務，因訂單急迫和客戶要求將提前於今年3季起開始交貨，屆時將再次創造並改寫精確業績紀錄的可能。

據公司內部推算目前截至目前為止去年佈建咸寧廠之電池盒出貨已超過1661萬元。精確今日盤面表現清淡，在41元附近游走。