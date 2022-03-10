裕隆去年每股賺4.82元 擬配股息1元
裕隆汽車（2201）今（10）日公布2021年營運成果，經歷過董事長嚴陳莉蓮對於集團事業的整頓後，集團獲利展現成果亮眼。去年全年稅後淨利47.2億元，較上一年度的27.4億元增加超過七成，每股稅後純益達4.82元，亦優於前年的2.8元。其中裕隆汽車營業利益創歷史新高，稅後淨利更是創16年新高。
裕隆公司董事會通過去年度財報，2021年合併營收780.48億元、年減5.5%，但稅後淨利47.2億元，較上一年度的27.4億元增加超過七成，EPS達4.82元，亦優於前年的2.8元。同時，裕隆董事會決議擬配發現金股息1元，將於6月17日召開的股東會追請確認。
裕隆公司表示，去年獲利爆發，主要受惠近年公司財務整頓以及加速清理虧損的轉投資公司，再加上轉投資金雞母裕融（9941）去年獲利爆發創高，皆為裕隆獲利明顯成長主因。
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