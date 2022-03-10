桂盟2月營收5.25億 創同期新高

鏈條大廠桂盟（5306）在高階自行車市況佳、補修需求暢旺；非自行車鏈事業部銷售也同步增長，2月合併營收達5.25億元，創下同期歷史新高。前二月合併營收12.4億元，續創歷史新高。

桂盟目前自行車補修市場營收佔比超過20%，來自高階自行車OEM市場營收成長超過5%，補修市場與高階自行車OEM的營收貢獻提升，將會是推動桂盟今年營收及獲利成長的雙引擎。

桂盟是全球最大的鏈條供應商，於全球各地自行車生產聚落都設有工廠或銷售公司就近即時服務客戶。桂盟擁有完整的全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，在目前自行車市場需求提升的情況下，得以盡最大能力來滿足市場的強勁需求，桂盟也陸續在2021年下半年完成中高階自行車鏈產線擴充。

非自行車鏈業務的擴充也正積極準備中。未來數季，高階自行車、電動自行車的需求熱潮可望接續，同時歐美補修市場也是看淡不淡。

部分自行車業者的高階車款訂單能見度至少已看到2022年下半年，也預期高階自行車產業至少旺到明年。再加上未來海運逐漸正常後，組車廠也會加快供貨腳步進而拉動零件需求，桂盟的營運成長動能將持續保持強勁。

3月9日起台北自行車實體展，桂盟也展出了多項與電動自行車相關的重量級產品，包括了KMC eBike Solution，以獨家研發齒盤的齒間弧度與專用鏈條相結合，打造最強密不可分的ChainMate效益；因應e-Cargo(電動載貨車)逐漸成為城市新型態物流載具以及載貨高耐重特殊需求，e-Cargo Chain(電動載貨鏈條)正是可以提供載貨市場高安全與耐用雙標準的最佳利器。另外還有12速鏈條升級版，除了有亮眼外型也兼具性能表現；全新多功能勾鏈棒及鏈條卡規等手工具，更讓自行車玩家與發燒友愛不釋手。