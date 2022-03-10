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麗豐去年EPS達17.05元 公司擬配12元股息

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

麗豐-KY（4137）今（10）日公布去年合併營收52.71億元、30％，稅後淨利13.55億元、年增41％，每股稅後純益（EPS）17.05元。2021全年營收再創下歷史新高，且自2018年起已連續4年皆賺進超過一個股本。

麗豐今日董事會也決議通過2021年擬配發每股12元現金股利，配發率達70.38％，已連續六年配發率達七成以上，以3月10日收盤價205.5元計算，現金殖利率達5.84％。

麗豐表示，根據研調機構Accenture數據顯示，年齡在20-60歲的女性消費者光是在中國大陸就擁有近4億人口，每年掌握高達人民幣1兆元的消費支出，且根據中國國家統計局的最新2021年全年度社會消費品及化妝品類商品零售額皆較去年分別成長12.5％、14％，可見消費者對於美容保養的需求在疫情後已逐漸回穩並轉強。

麗豐進一步表示，透過兩岸門市營運反饋，整體女性消費力道逐步回升，加上集團在這段期間祭出「水、微生態、再生醫學」等多元化產品線，致力結合實體店面與電商通路相輔相成，齊心協力的執行各項計畫，創造了克麗緹娜平均單店獲利表現同步增長，挹注麗豐集團的季度營業利益也遞出連續二年每季皆呈現逐季向上的趨勢，是麗豐集團2021年度營運表現能改寫歷史新高的重要關鍵。

麗豐表示，展望2022年，麗豐集團對於整體營運的成長表示樂觀，一方面，將持續提升「克麗緹娜」美容連鎖加盟店的市場占有率，全力衝刺達成全年淨展店數帶動營收成長，另一方面，集團仍貫徹以｢同心多樣化｣的策略發展集團旗下各美業通路，建構從生活美容的利基進而深化到醫學美容、抗衰再生的發展，創造麗豐集團多角化營運的生力軍。

麗豐

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