安馳去年獲利創新高 每股4.57元 決議配息3.8元

工控IC代理商安馳（3528）今日舉行董事會，通過去年財報，去年稅後純益3億元，每股純 益4.57元，創歷史新高，董事會決議去年盈餘每股配息3.8元，配自率83.2％，以安馳今日收盤參考價51.8元計算，現金殖利率達7.34％。

安馳2021年營收62.8億元，年增26.27％，創歷史新高，獲利同寫歷年新高佳績。

安馳表示，去年獲利年增達43.7%，主因半導體大廠加速先進製程技術的演進，推升公司高階IC驗證平台及自動化測試機台出貨量明顯成長，以及新冠疫情帶動雲端邊緣運算與5G高速傳輸等相關整合方案需求大幅增加。

安馳表示，從終端應用來看，2021年半導體高階製程用的自動化測試機台及IC驗證平台及出貨量成長最為明顯，另雲端邊緣運算、5G高速傳輸，國防航太及工控自動化等相關整合方案出貨量也持續提升。

安馳表示，2021年主要產品線，以ADI成長幅度最為明顯，年增率超過三成，主要在於全球疫情推動遠距經濟及智慧工廠快速發展，客戶在工控自動化設備需求大增，公司推出的ADI人工智慧物聯網（AIoT）、智能檢測及遠端監控等整合方案出貨量明顯提升，其中AIoT相關的新產品--震動監控系統（CbM），今年上半年進入試產階段，下半年可望放量出貨，ADI產品線今年並可望切入儲能、5G通訊測試及、智慧工廠監控系統及國防相位雷達等新興應用市場。

安馳表示，賽靈思（Xilinx）產品線主攻半導體IC驗證平台及自動化測試設備市場，並拓展雲端邊緣運算、金融科技及精準醫療等新興應用整合方案，2021年下半年推出的5G開放式無線電接取網路（Open Radio Access Network，O-RAN）相關高階網路通訊設備，已取得國際電信大廠及國內軍工航太設備標案訂單，今年出貨量可望逐步成長。

此外，Xilinx近期推出的新產品線Kria 自適應系統模組SOM (System on module)，搶攻機器視覺、 智能鏡頭、工業安全等端點運算應用(Edge Deployment)市場，預計今年上半年陸續進入量產階段，進一步優化產品組合。

安馳表示，受惠公司高階與客製化整合方案出貨量大幅增加，公司2021年毛利率提升至12.09％，較2020年增加1.08個百分點，預估今年隨整合方案訂單持續提升，以及因應原廠晶片缺貨漲價，公司開始提高部分產品售價，可望進一步推升公司整體營運表現。