雙引擎熱轉 鼎炫-KY月營收連四月創同期新高

全球衡器暨專業EMI材料領導廠商鼎炫-KY（8499）今（10）日公佈2月合併營收達2.05億元，刷新歷年同期新高表現，並較去年同期的1.91億元成長7.33%。累計今年前二個月合併營收達4.4億元，同步創歷年同期新高，較去年同期成長14.32%。

鼎炫-KY表示，受惠旗下EMI材料、衡器兩大事業保持良好的營運動能，包括EMI材料出貨銷售表現隨著美系主要客戶持續拉升整體備貨力道而同步提振，再加上衡器事業外銷代工及T-Scale自有品牌訂單仍保持成長態勢，帶動集團整體產能稼動率保持良好水準，兩大助力皆係挹注集團單月營收已連續4月創歷年同期新高，2月營收表現亦較去年同期成長7.33%。

展望今年第一季，鼎炫-KY則是維持審慎樂觀看法，包括EMI材料事業積極強化5G材料垂直整合版圖，穩固NB、平板及車用市場材料應用，且近年跟隨科技腳步亦積極研發推出5G、車用電子等新材料，去年底亦成功取得IATF16949:2016的認證，正式進軍車用市場開拓更多元化客戶群，另外，衡器事業除了持續提升電子衡器、智能衡器等產品規格升級、拓展歐美地區衡器代工業績，展現集團總體研發技術、銷售等高度實力，創造鼎炫整體營運表現持續向上。