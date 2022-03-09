禾伸堂大方配息9元 殖利率飆7.8％

禾伸堂（3026）董事會今（9）日決議通過2021年度財務報告，全年合併營收為166.02億元，營業毛利36.75億元，歸屬母公司淨利19.52億元，年增近五成，每股純益12.36元，同時通過110年度盈餘每股擬配發現金股利9元，以今日收盤價115.5元計算，現金殖利率達7.8%。

禾伸堂表示，2021年全年營收依各主要產品線區分，被動元件約占37%，主動元件約占26%，系統模組約占22%，其他類約占15%。

禾伸堂指出，去年面對新冠疫情的干擾，以及電子供應鏈出現的缺料、塞港等危機，禾伸堂以快速的應變，持續帶給客戶優質的產品與服務，並且創造出營運佳績。

展望111年，禾伸堂將擴大生產利基型被動元件，是公司最重要的發展策略，以深耕5G網通、車用及工控等市場，為公司營運創造更高效益。