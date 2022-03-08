聯合再生2月營收15.4億元年增125.6%

聯合再生(3576)今日公告其2022年2月份自結合併營收為15.4億元，月增3.9%，年增達125.6%，營收成長主係國內外需求穩定成長，客戶拉貨力道強勁，模組出貨量持續提升。

聯合再生2022年全年累計至二月合併營收為新台幣30.3億元，較去年同期成長97%，主要原因係新冠疫情逐漸趨緩，海外需求復甦，聯合再生持續深耕海外市場策略奏效，海外營收增加。

此外，國內系統去年受到原物料價格飆漲影響，整體安裝量不如預期，許多太陽能案場建置遞延到今年。並且2022年台灣躉售費率為一年兩期制，上半年躉售費率略高於下半年，因此台灣需求強勁，客戶積極拉貨，模組出現供不應求的狀況。

聯合再生表示，台灣政府目前積極推動能源轉型，力拼2050淨零碳排，但是經過數次大規模停電後，越發凸顯綠能重要性，台灣太陽能建置量目標在2025年須達成20GW（10億瓦），至2021年12月太陽能累積安裝量為7.7GW，距政府目標尚有相當距離。