晨暉去年EPS 5.1元 擬配4.35元現金股利

保健食品廠晨暉（1271）今（8）日公告2021年全年營運成果，受惠於旗下紅麴及益生菌產品銷售暢旺，合併營收3.8億元，營業利益1.67億元，稅後淨利1.7億元，每股盈餘（EPS）5.1元，年營收、稅後淨利及EPS均創歷史新高。

晨暉同步於董事會通過2021年度盈餘分配案，預計每股將配發現金股利4.35元，配發率達八成，現金殖利率則依今日收盤均價57.8元計，為7.53％。

晨暉也同步公告2月營收2,418萬元，年增26.15％，創下歷年同期新高紀錄，並連續11個月創同期新高。累計今年前二月營收5,531萬元，較去年同期成長23.29％，營運表現維持穩健成長。

晨暉表示，消費者健康意識提升，推升對於保健食品需求，促使產能利用提高，加上費用控制得宜，2021年全年毛利率72％，亦攀新高，較2020年大幅增加六個百分點，在毛利大幅提升的貢獻之下，稅後淨利成長幅度高於營收的增幅。

展望2022年，晨暉目前在手訂單能見度穩定，營收續航力可期，營運表現可望逐季成長。公司除了與現有品牌客戶攜手強化廣告行銷力道及開拓新品項外，今年也積極藉由子公司開拓新的銷售管道，朝向多元銷售通路推廣，全面搶攻保健食品市場占有率。

晨暉今年也將更著眼於市場規模更大的中、歐、美等地區，歐洲市場近期新增客戶訂單，另外，於中國大陸線上通路亦推出紅麴新品，公司積極拓展海外市場，進一步尋求當地合作夥伴共同推廣，擴大未來公司營運成長動能。