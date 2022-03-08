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大聯大參與益登私募 取得私募後約9％股權

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

半導體通路大廠大聯大（3702）再出手，繼入股文曄（3036）之後，8日公告，參與另一通路同業益登（3048）的私募案，取得私募後約超過9％股權。

根據大聯大公告，該公司將參與益登私募，應募2.5萬張，每張價格不高於34.5元，等於總投資金額不超過8.625億元，而益登的每股淨值約17.58元。以益登8日收盤價37.9元來計算，大聯大最高約是以市價的91折參與其私募。

依照益登私募發行新股後的股本來計算，大聯大約持有其9.27％股權，大聯大將以自有資金及金融機構借款來支應上述投資金額。

據了解，大聯大在參與益登私募後，目前沒有規畫進入該公司董事會，而益登董座曾禹旖仍是其第一大股東。

大聯大表示，益登歷年來業務表現穩定，因此預期這次投資將替該公司創造正面投資效益。而益登擬借重該公司在倉儲及物流方面的專業與經驗，因此邀請該公司以策略投資人身份參與其私募。

益登去年合併營收為1,082.36億元，年減0.2％，但獲利為11.33億元，年增62.5％，每股純益為4.63元。

大聯大

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