威盛去年業外大賺、EPS逾8元 擬配1元股息
威盛（2388）於8日公布財報，雖然本業仍處於虧損，但因為有業外與英特爾及兆芯之間交易的收益挹注，每股純益達8.01元。威盛已擬配發每股現金股利1元，以8日收盤價56.7元來計算，殖利率約1.76％。
威盛去年合併營收為70.01億元，年增7.6％，本業持續出現虧損，營業淨損14.42億元。不過在業外方面，該公司有旗下子公司Centaur員工嫁入英特爾相關收益，於去年第4季認列約30億元。另外，還有先前出售部分晶片組產品相關技術給間接持股的上海兆芯，所帶來的處分收益，以及持股兆芯相關的金融資產評價利益，共約21億多元，於去年首季認列。
上述業外收益使得威盛去年仍為獲利局面，歸屬母公司業主淨利為39.6億元，每股純益為8.01元，不過仍低於2020年同樣靠業外挹注的每股純益9.57元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言