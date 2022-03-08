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威盛去年業外大賺、EPS逾8元 擬配1元股息

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

威盛（2388）於8日公布財報，雖然本業仍處於虧損，但因為有業外與英特爾及兆芯之間交易的收益挹注，每股純益達8.01元。威盛已擬配發每股現金股利1元，以8日收盤價56.7元來計算，殖利率約1.76％。

威盛去年合併營收為70.01億元，年增7.6％，本業持續出現虧損，營業淨損14.42億元。不過在業外方面，該公司有旗下子公司Centaur員工嫁入英特爾相關收益，於去年第4季認列約30億元。另外，還有先前出售部分晶片組產品相關技術給間接持股的上海兆芯，所帶來的處分收益，以及持股兆芯相關的金融資產評價利益，共約21億多元，於去年首季認列。

上述業外收益使得威盛去年仍為獲利局面，歸屬母公司業主淨利為39.6億元，每股純益為8.01元，不過仍低於2020年同樣靠業外挹注的每股純益9.57元。

威盛 英特爾

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