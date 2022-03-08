漲價效應 瑞智前二月營收寫同期新高

全球第四大壓縮機廠瑞智（4532）累計今年前二個月銷售雖然略低於去年同期，但在漲價效應帶動下，累計前二個營收優於去年同期表現，該公司表示，由於全球金屬原物料仍持續飆升，該公司仍在觀察市場價格變動，後市仍將依不同情況向客戶反應原物料上漲成本，同時3月起公司單月營收將開始加溫，反應壓縮機旺季出貨增長。

瑞智2月壓縮機銷售128.65萬台，較上月減23.94％、也較去年同期減20.77％；2月合併營收15.29億元，月減幅26.92％，年減10.24％。前2月壓縮機累積銷售297.78萬台，年減少15.10％，改寫同期次高；前2月合併營收36.22億元，是同期新高，年增0.74％。

瑞智今年前二個壓縮機銷售數量雖然低於去年同期，但仍創同期次高，該公司表示，主要由於去年全球新冠疫情爆發，中國民眾居家時間大增，對冷氣、空調等產品需求也明顯增加，因此去年同期的銷售量是歷史最高，在基期墊高下，今年銷售較去年下滑，但仍是歷史次高水準。

瑞智表示，雖然今年前二個月的銷售低於去年，但累計二個月的合併營收比去年同期小幅增加，主要由於該公司在上游的金屬原物料大幅上漲後，反映鋼材等原物料成本上漲，調整售價所致。