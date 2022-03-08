宏碁2月營收229.06億元 創八年同期新高

宏碁（2353）今（8）日公布2022年2月份單月合併營收為229.06億元，創八年同期新高，年增12.7%；累積前二月合併營收為480.63億元，年增9.7%。

宏碁指出，上市、上櫃、興櫃及公開發行子公司皆已分別公告2月份營收，累積前兩月營收加總成長30.6%。

該公司表示，累積前二月營運表現亮點包括筆記型電腦營收年增4.6%、桌上型電腦營收年增36.0%、顯示器營收年增9.8%。

此外，電競事業營收年增32.4%、商用事業營收年增41.6%，宏碁遊戲公司營收年增27.7%、倚天酷碁公司營收年增19.3%、聯永基公司營收年增20.4%、安圖斯科技公司營收年增233.6%。

宏碁公司建立多重事業成長引擎的策略持續發酵，非PC及顯示器之事業累積前兩月營收年增22.7%，高於整體營收年增率。