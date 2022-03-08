宏達電2021虧損持續收斂 每股虧損3.75元

宏達電今（8）日公布2021年財報，2021年營收52.5億元，營業毛利率從前一年度的27%上升至31.1%，全年營業淨損41.2億元，營業利益率為-78.4%，全年歸屬於母公司業主淨損為30.7億元，每股虧損3.75元。

綜觀宏達電過去十年營運態勢，從毛利表現來看，宏達電2010年剛走上智慧型手機品牌之路時，毛利仍有30%，但隨著智慧型手機市場競爭越來越激烈，宏達電2017年毛利一度跌至2.16%；宏達電近幾年陸續調整產品組合後，毛利逐步回升，2019年毛利率已經重回20%大關，2021年毛利率更是重新回到30%以上，顯示本業營運重回健康態勢。

而從每股獲利表現來說，2017年宏達電每股大虧兩個股本之後，2018年因為出售Pixel手機團隊及授權專利給Google，帶動業外收入大幅成長、每股獲利也來到14.72元，2019、2020年雖仍呈現虧損走勢，但虧損持續收斂，2021年每股虧損已經收斂至3.75元。

宏達電從2015年就積極投入開發VR（虛擬實境）市場，經過6年發展，整體生態系逐步成熟，VR硬體產品VIVE Flow、VIVE Focus 3廣受市場關注，同時，VIVE Arts創建的線上數位藝術品交易平台，將數位藝術及文化生態圈帶入新的里程碑，VIVE Arts也與慕夏基金會合作推出已故捷克著名藝術家阿爾豐斯•慕夏精選作品的限量版NFT收藏。

宏達電更在今年MWC首度對外公開VIVERSE開放式生態系統，宏達電董事長暨執行長王雪紅指出，「我們正與數以千計的內容開發者合作構建VIVERSE共同創造這個偉大的新世界。」在VIVERSE的世界中，人們可以透過平板、電腦、手機或是沉浸式VR眼鏡VIVE Flow輕鬆進入新世界，此外，VIVE瀏覽器也能支援Web3登入，並能在不同的VR（虛擬實境）平台間平穩穿梭。

另外，宏達電也預計會在4月推出全新智慧型手機，這款手機也將與VIVERSE緊密結合。