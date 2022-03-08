宏達電去年每股虧損3.75元 股價探4個多月低

宏達電（2498）今（8）日公布2021年第4季與年度合併財務報告，去年第4季毛利率續增至33.7%，全年毛利率達31.1%，年增4.1個百分點，單季每股虧損0.89元，去年全年每股虧損3.75元；台股今日重挫，宏達電收在56.8元，失守60元，下跌3.3元，跌幅5.49%。

宏達電去年第4季 營收13.9億元；營業毛利率從上一季31.6%上升至33.7%，增加2.1個百分點；營業淨損9.1億元，營業利益率為-65.3%； 歸屬於母公司業主淨損為7.3億元，每股虧損為0.89元。

宏達電去年 全年營收52.5億元，營業毛利率從2020年27%上升至31.1%，增加4.1個百分點； 全年營業淨損為41.2億元，營業利益率為-78.4%； 全年歸屬於母公司業主淨損為30.7億元，每股虧損為3.75元。

宏達電表示，去年第4季推出全新的沉浸式VR眼鏡VIVE Flow，及頭戴式裝置VIVE Focus 3，支援更寬闊的遊玩空間並減輕同一環境內多名玩家互相干擾的狀況，增強使用者體驗。VIVE Focus 3提供更穩定精確的手部追蹤技術，同時在美國與部分歐洲地區取得WiFi 6E認證。

VIVE Arts創建的線上數位藝術品交易平台，將數位藝術及文化生態圈帶入新的里程碑。宏達電說，VIVE Arts和電影導演兼藝術家馬可·布蘭比拉在邁阿密海灘展會中，透過VIVE Flow首次展示他的虛擬實境藝術作品《天堂之門》。

此外，VIVE Arts與慕夏基金會合作推出已故捷克著名藝術家阿爾豐斯•慕夏精選作品之限量版NFT收藏，為全球收藏家提供全新方式來體驗新藝術先鋒阿爾豐斯•慕夏的藝術作品。

HTC與中國移動旗下娛樂產業的咪咕合作，發表移動雲VR與VIVEPORT聯合商城，這是首次5G、XR與App Store的合作。VIVEPORT也宣布與日本萬代南夢宮影業合作，共同打造的世界第一部以女性高爾夫為主題的原創動畫《BIRDIE WING Golf Girls’ Story》，預計2022年上映。

台股今日開低走低，失守17,000點，收在16,825.25點，下跌353.44點，宏達電早盤以58元開低，雖一度翻紅至61.2元，但終場仍收低，以56.8元作收，下跌3.3元，跌幅5.49%。