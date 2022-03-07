力成2月合併營收64.81億元 創歷年同期新高

封測大廠力成（6239）今（7）日公告2022年2月合併營收64.81億元，受工作天數較少，因此月減10.5%，不過年增11.2%，同時寫下歷年同期新高紀錄，法人看好力成今年首季營收有機會繳出歷年同期新高佳績，呈現淡季不淡。

力成2月營收為64.81億元，較1月72.43億元減少10.52%，比去年同期58.27億元增加11.23%，創同期新高；累計今年前2月營收137.25億元，較去年同期119.2億元成長15.14%，也創同期新高。

力成執行長謝永達在先前的法說會上表示，本季儘管進入季節性淡季，但力成三大產品訂單仍然強勁，預估和去年同期比，仍有二位數增幅，且預估在邏輯晶片產能及超豐今年營運持續加持，對力成今年營運抱持「非常樂觀」。

法人預期，力成今年第1季業績可較去年同期成長兩位數百分點，毛利率也維持高檔水準，全年營運正面看待，有望逐季成長。