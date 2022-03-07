電源廠新巨擬配發3元股息 配發率78.5%

電源供應器廠新巨（2420）7日召開董事會公布去年財報，全年稅後純益5.82億元，年增32%，為六年來新高，公司董事會同時通過去年度盈餘擬配發3元現金股利，配發率78.5%。

依新巨7日收盤價42.05元估計，殖利率達7.13%。新巨今年元月營收2.23億元，月增15.9%、年減3.22%。

新巨今年受惠電源及微電開關兩大業務都有新產品推出，進一步擴大產品線，帶動營運明顯增長。不過，因近期國際局勢多變，加上原物料上漲，牽一髮動全身，公司仍審慎觀察中。

新巨的產品定位為少量多樣化，且高度客製化，主要業務為電源供應器及微動開關，其中，微動開關為國內龍頭，去年微電開關業務來自智慧家電、汽車等需求點火，去年全年營收達26.56億元，年增7.7%，由於微開關業務營收占比拉高，有助於產品組合優化，去年全年毛利率達38.55%，年增1.31個百分點。

法人分析，依新巨去年營收比重，其中來自微動開關約48%，電源供應器約52%。其中，微電開關業務動能來自汽車、智慧家電等應用升溫，加上伺服器營運轉強，推升獲利穩步上揚。

新巨的微動開關應用廣泛，以汽車為例，可應用於中控鎖、行李箱、安全帶、安全氣囊等領域，一台車使用數量達十多個，除了車用市場外，微動開關應用於智慧家電，包括掃地機器人、吹風機、安全監控、軍事及清潔用品等。

目前新巨來自汽車應用占整體微動開關營收36%，家用電器占比30%。新巨表示，微電開關產品可應用於燃油車及電動車等領域，其中，應用於電動車的產品正設計導入（design in）中。

另一方面，因應疫情需求，對於伺服器、資料中心需求強勁，新巨主要客戶涵蓋IBM、HP、IPC廠研華（2395）、伺服器機殼廠營邦（3693）等，近幾年公司也新增網路安全資料中心電源產品及資料庫中心電源，受惠遠距工作需求，伺服器訂單穩定。目前伺服器產品占電源營收比重30%、網安占33%、工控占18%。