佳世達去年EPS 4.22元 擬發股息2.5元
佳世達（2352）價值轉型奏效，2021年營收、獲利雙雙創下十年新高紀錄，合併營收2,260億元，比前年增加343億元，每股稅後純益（EPS）4.22元，也比前年增加1.69元，營收、營業淨利、歸屬於母公司淨利與EPS皆創十年新高。佳世達預計配發現金股利2.5元，依今（7）日收盤價31.5元計算，殖利率約當8%。
佳世達董事會通過去年財報，去年合併營收2,260億元，年增18%，營業淨利73.61億元，年增11%，歸屬於母公司淨利83.08億元，更是大幅成長67%。去年營業毛利率14.4%，較前年增加0.4個百分點，營業淨利率3.3%，比前年微減0.1個百分點，股東權益報酬率（ROE）達16.8%。
在盈餘分派案方面，擬配發現金股利2.5元，股利配發率約59%，以2月份平均收盤價每股30.95元或7日收盤價31.5元計算，殖利率約當8%。
佳世達董事會也決議，將於5月30日舉行股東常會。
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