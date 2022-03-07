佳世達擬配現金股利2.5元 殖利率8%
佳世達（2352）價值轉型奏效，2021年營收獲利雙雙創下十年新高紀錄，合併營收2,260億元，比前年增加343億元，每股稅後純益（EPS）4.22元，也比前年增加1.69元，營收、營業淨利、歸屬於母公司淨利與EPS皆創十年新高。
佳世達預計配發現金股利2.5元，依今（7）日收盤價31.5元計算，殖利率約當8%。
佳世達也宣布高階人事異動，為進行下一階段長期營運發展和布局，今日董事會決議，董事長陳其宏將卸下總經理職務，轉兼任執行長，新任總經理由資訊產品事業群、商業暨工業用產品事業群總經理黃漢州升任，新人事案於2022年4月1日生效。佳世達也公告新任資安長由資訊長黃莉雯兼任，即日起生效。
佳世達預計9日舉行線上法人說明會，進一步說明去年營運成果與未來展望。
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